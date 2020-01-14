AX Armani Exchange Milan: 88-68 - Son Dakika
Son Dakika Spor AX Armani Exchange Milan: 88-68 - Son Dakika Spor

AX Armani Exchange Milan: 88-68

6 saat önce

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Miguel Angel Perez (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa)ANADOLU EFES: Larkin 23, Simon 7, Anderson 6, Singleton 16, Pleiss 8, Beaubois 8, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 13, Buğrahan Tuncer 3, Peters 4, Tolga GeçimAX ARMANI EXCHANGE MILAN: Sykes 7,...

AX Armani Exchange Milan: 88-68, System.String[]

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Miguel Angel Perez (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa)

ANADOLU EFES: Larkin 23, Simon 7, Anderson 6, Singleton 16, Pleiss 8, Beaubois 8, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 13, Buğrahan Tuncer 3, Peters 4, Tolga Geçim

AX ARMANI EXCHANGE MILAN: Sykes 7, Nedovic 3, Micov 8, Scola 9, Tarczewski 10, Della Valle 5, Biligha 2, Gudaitis 11, Roll 10, Rodriguez 3, Cinciarini, Burns

1'İNCİ PERİYOT: 16-15

İLK YARI: 42-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-49

5 FAUL: 38.53 Tarczewski (AX Armani Exchange Milan)

Turkish Airlines Euroleague'in 19'uncu haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği AX Armani Exchange Milan'ı 88-68 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. .Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligdeki 16'ncı galibiyetini elde ederken, Milano ise 9'uncu mağlubiyetini yaşadı.

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 20'nci haftasında 17 Ocak Cuma günü evinde Fransız temsilcisi ASVEL'i konuk edecek.


Anadolu Efes, Slovenya, İspanya, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:04 Kaynak: DHA
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