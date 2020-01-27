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AX Armani Exchange Milan, Crawford'u transfer etti
7 saat önce
İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Milan, ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'da forma giyen Andrew Crawford'u transfer etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:04 Kaynak: AA
İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Milan, ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'da forma giyen Andrew Crawford'u transfer etti.
AX Armani Exchange Milan'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, 29 yaşındaki ABD'li forvetle sezon sona kadar anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Kariyerinde daha önce de İtalya'da forma giyen Crawford, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Milan'da oynama fırsatı bulduğum için çok heyecanlıyım. Çok çalışmak ve takıma her şeyimi vermek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
İtalyan ekibi, THY Avrupa Ligi'nde 21 haftada elde ettiği 10 galibiyetle 8. sırada yer alıyor.
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