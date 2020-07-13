AX Armani Exchange Milan, Zach LeDay'i kadrosuna kattı

Kısa forvet ve pota altı oyuncusu olarak görev yapabilen LeDay, İsrail 'in Hapoel Gilboa Galil ve Yunanistan 'ın Olympiakos takımlarında oynadıktan sonra geçen sezon Zalgiris'e imza atmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Litvanya ekibi Zalgiris'ten ayrılan 26 yaşındaki LeDay ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İtalya 'nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Zach LeDay'i transfer etti.

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