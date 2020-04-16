AXA Sigorta'dan

AXA Sigorta, koronavirüs nedeniyle yaşanılan bu zorlu dönemde sigortalılarına destek olmak amacıyla kasko ve konut poliçelerinin yıllık primlerinde bir aya karşılık gelen tutarını indirim olarak poliçelerine yansıtıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sadece hasar ödeyen bir şirket olmanın ötesine geçmeyi ve gerek sigortalıları gerekse acente ve çalışanları için gerçek bir çözüm ortağı olmayı hedefleyen AXA Sigorta, koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle zorlu geçen bu dönemde de sigortalılarını desteklemeyi sürdürüyor.

AXA Sigorta, sigortalılarının bir aylık kasko ve konut primlerini yıllık poliçe tutarından düşüyor. Hem yeni poliçelerde hem de poliçe yenilemelerinde geçerli olan "Bir Ay Bedava" kampanyası, 31 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödemeleri halinde, ödemelerini bir ay erteleme fırsatından da faydalanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin hayatlarının her anında güvenebileceği bir çözüm ortağı olma bakış açısıyla hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler sunmaya önem veriyoruz. 'Bir Ay Bedava' kampanyamızla içinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönemde sigortalılarımızın evlerinde kaldıkları bu dönemde onlara destek olmak ve tüm imkanlarımızı kullanarak hayatlarında kolaylık sağlamak istedik. Birbirimize destek olarak atlatacağımız bu zorlu süreçte tüm acentelerimiz ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."