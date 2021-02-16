AXA Sigorta Efeler Ligi: Altekma: 3 Arhavi Voleybol: 0

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde, 28. hafta karşılaşmasında Altekma, Artvin ekibi Arhavi Voleybol'u 25-10, 25-14 VE 25-9'luk setlerle 3-0 mağlup etti. X
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Ferhat Büyükpamukçu
Altekma: Yunus Emre Tayaz, Buculjevic, Hugo, Emir Pınar, Oğuzhan Tarakçı, Mehmet Hacıoğlu ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Berkant Mit, Cansın Çınar, Kaan Gürbüz, Muhammet Kaya)
Arhavi Voleybol: Hüseyin Baykal, Fahri Saraç, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Oğuzhan Altıntaş, Seymen Şenyüzlü (Cengiz Tuna İnanç, Baran Yılmaz)
Setler: 25-10, 25-14, 25-9
Süre: 53 dakika (16, 21, 16) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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