Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 16. hafta mücadelesi yarın başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 16. haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.00 Halkbank- Spor Toto (Başkent)

14.00 Arhavi Voleybol- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Arhavi)

18.30 İnegöl Belediyespor- Sorgun Belediyespor (İnegöl)

18.30 Tokat Belediye Plevne- Ziraat Bankası (Ali Yücel)

5 Şubat Çarşamba:

13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

17.00 Galatasaray HDI Sigorta- Arkas Spor (Burhan Felek)