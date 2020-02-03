AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 16. hafta mücadelesi yarın başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 16. hafta mücadelesi yarın başlayacak - Son Dakika Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 16. hafta mücadelesi yarın başlayacak

6 saat önce

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 16. hafta mücadelesi yarın başlayacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 16. hafta mücadelesi yarın başlayacak, System.String[]

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 16. hafta mücadelesi yarın başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 16. haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.00 Halkbank- Spor Toto (Başkent)

14.00 Arhavi Voleybol- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Arhavi)

18.30 İnegöl Belediyespor- Sorgun Belediyespor (İnegöl)

18.30 Tokat Belediye Plevne- Ziraat Bankası (Ali Yücel)

5 Şubat Çarşamba:

13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

17.00 Galatasaray HDI Sigorta- Arkas Spor (Burhan Felek)

Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:36 Kaynak: AA
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