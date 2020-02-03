Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 16. hafta mücadelesi yarın başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 16. haftanın programı şöyle:
Yarın:
13.00 Halkbank- Spor Toto (Başkent)
14.00 Arhavi Voleybol- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Arhavi)
18.30 İnegöl Belediyespor- Sorgun Belediyespor (İnegöl)
18.30 Tokat Belediye Plevne- Ziraat Bankası (Ali Yücel)
5 Şubat Çarşamba:
13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
17.00 Galatasaray HDI Sigorta- Arkas Spor (Burhan Felek)