AXA Sigorta Efeler Ligi'nde erteleme maçları yarın yapılacak

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 11, 13, 16, 17 ve 19. haftadan ertelenen maçlar yarın oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erteleme maçlarının programı şöyle:
11. Hafta:
14.00 Ziraat Bankkart- Sorgun Belediyespor (Başkent)
13. Hafta:
13.00 Arkas Spor- Halkbank (Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi)
15.00 Afyon Belediye Yüntaş- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
16. Hafta:
15.00 Solhanspor-Spor Toto (Bingöl Karşıyaka)
17. Hafta:
15.00 Haliliye Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta (Şanlıurfa 11 Nisan)
19. Hafta:
15.00 Tokat Belediye Plevne-Altekma (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Kaynak: AA
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