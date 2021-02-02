AXA Sigorta Efeler Ligi'nde erteleme maçları yarın yapılacak

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 18, 19 ve 22. haftadan ertelenen maçlar yarın oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erteleme maçlarının programı şöyle:

18. Hafta:

13.00 Ziraat Bankkart-Arkasspor (Başkent)

13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Tokat Belediyesi Plevne (Burhan Felek)

19. Hafta:

15.00 Halkbank- Bursa Büyükşehir Belediyesi (Başkent)

19.00 Galatasaray HDI Sigorta- Afyon Belediyesi Yüntaş (Burhan Felek)

22. Hafta:

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü-Spor Toto (Haldun Alagaş)