AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 5'incilik-6'ncılık etabı başlıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 5'incilik-6'ncılık etabı, yarın oynanacak karşılaşmayla başlayacak.
Halkbank ile Spor Toto arasındaki serinin ilk maçı yarın TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te yapılacak.
Başkent ekipleri arasındaki serinin ikinci karşılaşması ise 3 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te aynı salonda oynanacak.
Galibiyetlerin eşitliği halinde iki takım arasında 6 Nisan Salı günü üçüncü maç yapılacak.
Seride 2 galibiyete ulaşan takım ligi 5. bitirecek.
Kaynak: AA
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