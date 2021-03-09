AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 5'incilik-8'incilik etabı yarın başlıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde oynanan lig etabının ardından puan cetvelinde 5'ten 8'e kadar sıralanan takımlar, 5-8 ve 6-7 şeklinde eşleşti. Üç maç üzerinden oynanacak seride iki galibiyete ulaşan takımlar, 5'incilik-6'ncılık, kaybeden ekipler ise 7'ncilik-8'incilik müsabakalarına çıkacak.

Spor Toto, İnegöl Belediyespor , Halkbank ve Altekma'nın mücadele edeceği play-off 5'incilik-8'incilik etabının maç programı şu şekilde:

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