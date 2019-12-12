AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap kura çekimi yapıldı

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap kura çekimi İstanbul'da yapıldı.

AXA Sigorta Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen kura çekimine, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yer alan kulüplerin temsilcileri katıldı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk yarıyı ilk 4 sırada tamamlayacak takımlar, Kupa Voley'in final etabında mücadele edecek.

Diğer 8 takım ise çift maç eleme usulüne göre birbirleriyle karşılaşacak. Bu müsabakalar sonunda turu geçen ekipler final etabına kalacak. Toplam 8 takımın mücadele edeceği final etabında karşılaşmalar mart ayında daha sonra belirlenecek bir şehirde tek maç eleme usulüyle yapılacak. Üç gün sürecek müsabakalar sonunda şampiyonluğa ulaşacak takım, Türkiye'yi gelecek sezon CEV Kupası'nda temsil edecek.

Kupanın birinci etabında ilk maçlar 20-21-22 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Aralık'ta oynanacak.

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de birinci etap eşleşmeleri şu şekilde:

İlk yarıyı 7. sırada bitirecek takım-11. basamakta tamamlayacak ekip

İlk yarıyı 8. sırada bitirecek takım- 5. basamakta tamamlayacak ekip

İlk yarıyı 10. sırada bitirecek takım-6. basamakta tamamlayacak ekip

İlk yarıyı 9. sırada bitirecek takım-12. basamakta tamamlayacak ekip

Üstündağ: "Kura çekiminin takımlara hayırlı olmasını diliyorum"

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kupada mücadele edecek takımlara başarı dileğinde bulundu.

Geçen yıl da Kupa Voley'in AXA Sigorta'nın sponsorluğunda organize edildiğini hatırlatan Üstündağ, "Bu yıl 27. kez düzenlenecek Kupa Voley'de heyecanlı ve kaliteli maçlar izlemeye devam edeceğiz. AXA Sigorta'nın büyük katkı ve destekleriyle geçen yılki inanılmaz heyecanı bu sene de yaşayacağız. Kura çekiminin tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum. AXA Sigorta'ya da destekleri için teşekkür ediyorum. Türk voleyboluna değer katmaları bizi son derece mutlu etmiştir. Tüm takımlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türk voleybolunun her geçen gün önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Mehmet Akif Üstündağ, "Dünyanın gündeminde kalmaya devam ediyoruz. FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda ikinci olan Eczacıbaşı VitrA ile üçüncü sırayı elde eden VakıfBank'ı bizi en iyi şekilde temsil ettikleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ölken: "Türk voleyboluyla gurur duyulmalı"

AXA Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken, Türk voleyboluna katkı verdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Efeler Ligi'nde kaliteli maçlar oynandığını aktaran Ölken, "Bizler değer ortağı olarak Türk voleyboluna katkı sunmaya çalışıyoruz. Türk voleybolunun geldiği nokta belli. Kum tanesi kadar katkı verebileceksek çok mutlu olacağız. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde her takım inanılmaz mücadele ediyor. Çok heyecanlıyız. Geçen sezon Kupa Voley'de inanılmaz güzel anlar yaşadık. Bu yıl da Kupa Voley'in heyecanlı geçeceğini düşünüyorum. AXA Sigorta Türkiye olarak Türk sporunda sağlıklı bireyler yetiştirme yolunda büyük hamle yapan Türkiye Voleybol Federasyonuna teşekkür ediyoruz. Türk voleyboluyla bütün vatandaşların gurur duyması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.