AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de yarı final heyecanı yarın Ankara'da yaşanacak - Son Dakika

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de yarı final heyecanı yarın Ankara'da yaşanacak

28.03.2021 14:55
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de yarı final heyecanı yarın Ankara'da yaşanacak, System.String[]

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de yarı final heyecanı yarın Ankara'da yaşanacak.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de yarı final heyecanı yarın Ankara'da yaşanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada federasyon başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken ile yarı finalde mücadele edecek Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor, Spor Toto ve Halkbank'ın takım kaptanlarının görüşlerine yer verildi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin birbirinden güçlü 4 takımının bu yıl 27'ncisi düzenlenecek AXA Sigorta Kupa Voley final etabında kupayı kazanmak için mücadele edeceğini aktaran Üstündağ, "Bu zorlu pandemi koşullarında ter döken, çalışan tüm ekiplerimizi canı gönülden kutluyor ve tebrik ediyorum. Kolay bir iş yapmıyoruz; sporculardan teknik ekiplere, federasyon çalışanlarından bizleri takip eden tüm voleybol severlere teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Final etabını geçen hafta İstanbul'da tamamlandığını hatırlatan Üstündağ, "Şimdi sıra erkeklere geldi. Yine aynı temennilerle, sağlıklı, seyir kalitesi yüksek, bol mücadeleli, hak edenin kazanacağı bir final etabı olmasını diliyorum. Karşılaşmalar, koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanmaya devam edecek fakat maçların tamamı yayıncı kuruluşumuz TRT Spor 2 tarafından canlı yayınlanacak. Takımlarımıza başarılar diliyor ve tüm voleybolseverleri bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Yavuz Ölken ise "Pandemi döneminde sporcularımızın göstermiş olduğu özverili mücadeleleri için tüm takımlara teşekkür ediyoruz. Bizleri sporun iyileştirici gücünden mahrum etmediler ve hayatın normal akışına katkıda bulundular. AXA Sigorta olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz ve önümüzdeki dönemde de iki yıldır olduğu gibi voleybol sporunun gelişimine katkıda bulunma konusundaki heyecanımızı bir kez daha paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanları

AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'nde mücadele edecek dört takımın kaptanları ise kupa karşılaşmaları öncesinde şunları söyledi:

Arkas Spor Takım Kaptanı Mustafa Koç: "AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı finale geldiğimiz için mutluyuz. Genç ve dinamik bir kadromuz var. Takım olarak her iki kulvarda da şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz. Şimdi sırada kupada yarı final maçımız var. Rakibimizi yarı finalde mağlup edip, finalde de kupayı kaldıran taraf olmak istiyoruz."

Fenerbahçe HDI Sigorta Takım Kaptanı Ulaş Kıyak: "AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde zorlu bir mücadelenin ardından Ziraat Bankkart'ı mağlup etmeyi başardık. Telafisi olmayan bir maçtı. AXA Sigorta Kupa Voley'de son 4'e kaldığımız için çok mutluyum. Önce yarı final, ardından finalde gülen taraf olarak kupayı müzemize götürmek istiyoruz."

Halkbank Takım Kaptanı Faik Samed Güneş: "AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Tokat Belediyesi Plevne'yi geçerek son 4'e adımızı yazdırdığımız için mutluyuz. Halkbank olarak amacımız mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda sonuna kadar gidebilmek. Kupada da son 4'e kalarak ilk hedefimizi gerçekleştirdik. AXA Sigorta Kupa Voley yarı finalinde Arkas Spor ile karşılaşacağız. Rakibimizi mağlup ederek önce finale yükselmek ardından finalde de en iyi şekilde mücadele ederek kupayı müzemize götürmek istiyoruz."

Spor Toto Takım Kaptanı Kemal Kayhan: "AXA Sigorta Kupa Voley yarı finalinde Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacağız. Telafisi olmayacak bir karşılaşma olacak. Umarım hak eden tarafın kazanacağı bir karşılaşma olur. Finale çıkan taraf olmak istiyoruz."

Arkas Spor, Fenerbahçe, Sigorta, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de yarı final heyecanı yarın Ankara'da yaşanacak - Son Dakika Spor


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