Son Dakika Haberleri: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley: Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 2

Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley: Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 2

1 saat önce

Malatya'da oynanan AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 25-20, 25-18, 20-25 ve 15-10 setlerle 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley: Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 2, System.String[]
Malatya'da oynanan AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 25-20, 25-18, 20-25 ve 15-10 setlerle 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Voleybol Erkek takımı önümüzdeki yıl CEV Kupasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Salon: Malatya Merkez Hakemler: Ozan Sarıkaya, Erdal Akıncı Fenerbahçe: Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberq, Emre Batur (Ahmet Karataş (L), Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver) Galatasaray: Selçuk Keskin, Antonow, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın, Duff, (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır(L), Emin Gök, Gergye, Özgür Türkmen) Setler: 25-20, 25-18, 20-25, 22-25, Süre: 154 dk.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:11 Kaynak: İHA

Sigorta, Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel
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