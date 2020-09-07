AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'nın rakibi Arkas Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta, AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında yarın Arkas Spor ile karşılaşacak.
TVF Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor 2'den naklen yayımlanacak.
Geçtiğimiz sezonun pandemi nedeniyle play-off müsabakaları oynanmadan tescil edilmesinin ardından normal sezonu ligde birinci sırada bitiren Fenerbahçe HDI Sigorta ile ikinci sırada bitiren Arkas Spor'un karşı karşıya geleceği müsabaka seyircisiz oynanacak.
Şampiyonlar Kupası'nı 3 kez müzesine götüren Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, bu başarıyı 4. kez elde etmek için mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 12:39 - Kaynak: AA
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