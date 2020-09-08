AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı Fenerbahçe HDI Sigorta kazandı

Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Kupası'nı 4. kez müzesine götüren taraf oldu.

Fenerbahçe HDI Sigorta, AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında Arkas Spor'u 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahasıyla tepki çeken Buket Aydın, "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı

Meteoroloji, 5 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu

İkinci koronavirüs dalgası, kış ayları yerine gelecek ilkbaharda ortaya çıkabilir

Çaykur Rizespor, Vedat Muriqi transferinden 2.6 milyon euro pay alacak

Erol Mütercimler, imam hatiplilere karşı sarf ettiği sözlerden dolayı özür diledi

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı