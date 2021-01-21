Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final maç programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final maç programı şu şekilde:
10 Şubat Çarşamba
13.00 Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru
14.00 VakıfBank-Çan Gençlik Kalespor
15.30 Galatasaray HDI Sigorta-PTT
11 Şubat Perşembe
17.00 Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları
Kaynak: AA
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