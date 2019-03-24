Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de Fenerbahçe Opet'i 3-1 Mağlup Eden Eczacıbaşı Vitra Şampiyon Oldu.
1 saat önce
IHAAW201044-SPO/24-03-2019- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA şampiyon oldu.
IHAAW201044-SPO/24-03-2019
- AXA Sigorta
Kadınlar Kupa Voley'de Fenerbahçe Opet
'i 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı
VitrA şampiyon oldu. 24.03.2019 20: 10: 44 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:16 Kaynak: İHA
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