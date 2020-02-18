AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'nin tarihleri ve yerleri belli oldu - Son Dakika
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AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'nin tarihleri ve yerleri belli oldu

6 saat önce

Voleybolda 2019-2020 sezonu AXA Sigorta Kupa Voley (Kadın-Erkek) Finalleri'nin tarihleri ve yerleri belli oldu.

AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri'nin tarihleri ve yerleri belli oldu, System.String[]

Voleybolda 2019-2020 sezonu AXA Sigorta Kupa Voley (Kadın-Erkek) Finalleri'nin tarihleri ve yerleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Finalleri 29-31 Mart tarihlerinde Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda, AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Finalleri ise 2-4 Nisan tarihlerinde Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak.

Erkeklerde çeyrek final eşleşmeleri, Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank, Ziraat Bankası-Spor Toto, Fenerbahçe HDI Sigorta- Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Arkas Spor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor şeklinde oluşmuştu.

Kadınlarda ise çeyrek finalde, VakıfBank- Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor, Eczacıbaşı VitrA-Atlas Global Yeşilyurt ve Fenerbahçe Opet- PTT karşılaşmaları yapılacak.

Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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