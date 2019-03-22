Son Dakika Haberleri: Axa Sigorta Kupa Volley'de Yarı Finalistler Belli Oldu

Axa Sigorta Kupa Volley'de Yarı Finalistler Belli Oldu

1 saat önce

İzmir'de devam eden Bayanlar Axa Sigorta Kupa Volley'de yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Axa Sigorta Kupa Volley'de Yarı Finalistler Belli Oldu, System.String[]
İzmir'de devam eden Bayanlar Axa Sigorta Kupa Volley'de yarı final eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve Vakıfbank finale yükselmek için mücadele edecek. İzmir'de oynanan Bayanlar Axa Sigorta Kupa Volley'de ilk gün maçları sona erdi. Çeyrek final karşılaşmalarında Galatasaray HDI, Vakıfbank, Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet rakiplerini mağlup ederek son 4 takım arasına kalmayı başardı. İzmir Atatürk Vestel Venüs Spor Kompleksi, yarın iki müsabakaya ev sahipliği yapacak. Günün ilk karşılaşmasında saat 14.00'de Galatasaray HDI ile Eczacıbaşı VitrA finale çıkmak için birbirleriyle mücadele edecek. Saat 17.00'de ise Vakıfbank-Fenerbahçe Opet maçıyla birlikte ikinci finalist belli olacak. Adını finale yazdıran iki ekip, aynı salonda pazar günü saat 18.00'de kupa için birbirlerine rakip olacak.

(Tolga Tahçı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:21 Kaynak: İHA

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