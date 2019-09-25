Son Dakika Haberleri: AXA Sigorta, santral altyapısını Vodafone ile buluta taşıdı
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AXA Sigorta, santral altyapısını Vodafone ile buluta taşıdı

2 saat önce

İşletmelerin dijital iş ortağı olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone, sigorta sektörünün önde gelen kurumlarından AXA Sigorta'nın santral altyapısını buluta taşıdı.

AXA Sigorta, santral altyapısını Vodafone ile buluta taşıdı , System.String[]

İşletmelerin dijital iş ortağı olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone, sigorta sektörünün önde gelen kurumlarından AXA Sigorta'nın santral altyapısını buluta taşıdı.

Sigorta, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:10 
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