AXA Sigorta, santral altyapısını Vodafone ile buluta taşıdı
2 saat önce
İşletmelerin dijital iş ortağı olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone, sigorta sektörünün önde gelen kurumlarından AXA Sigorta'nın santral altyapısını buluta taşıdı.
İşletmelerin dijital iş ortağı olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone, sigorta sektörünün önde gelen kurumlarından AXA Sigorta'nın santral altyapısını buluta taşıdı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:10
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