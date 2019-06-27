AXA Uluslararası ve Yeni Pazarlar Bölge Toplantısı için İstanbul'da Buluştu

Bölge CEO'su Benoît Claveranne, AXA XL CEO'su Greg Hendrick ve AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken'in yanı sıra bölgeye bağlı 33 ülkenin üst yönetim ekiplerinin katıldığı toplantıda bölgesel başarılar ve gelecek planları ele alındı.

AXA Grubu Uluslararası ve Yeni Pazarlar (INM) bölgesinin yıllık toplantısı "Change the Game" (Oyunu Değiştir) temasıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Madrid'deki INM ofisinde görev alan yöneticilerin yanı sıra INM bölgesine bağlı 33 ülkenin üst yönetim ekiplerinin bir araya geldiği toplantıda, şirketin başarıları kutlanırken gelecek planları ele alındı. Buluşmaya AXA INM Bölgesi CEO'su Benoît Claveranne, AXA XL CEO'su Greg Hendrick veAXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken'in yanı sıra Forbes'un "30 Yaş Altındaki En Başarılı 30" listesine giren Nijeryalı girişimci Iyin Aboyejive Microsoft Türkiye CEO'su Murat Kansu konuk konuşmacı olarak katıldı. Ayrıca üç gün süren ve geleneksel kurumsal toplantı yapısının dışına çıkılarak eğitim yoğunluklu bir toplantı olarak tasarlanan etkinlik boyunca AXA çalışanlarının yönettiği enerji dolu atölyeler ve oyunlar gerçekleştirildi; katılımcıların yüzde 47 gibi oranla etkinliğin aktif bir parçası olması sağlandı.

Toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, INM bölgesinin ilk toplantısına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi: "Ezber bozan çalışmalarımızla 'Biz AXA'yız, bir başkayız' söylemimizi desteklemeyi sürdürüyoruz. Bu toplantıda da bizi farklı kılan deneyimlerimizi paylaşma, başarılarımızı kutlama, yeni iş modellerini değerlendirme, veri ve teknoloji ekseninde yenilikleri konuşma fırsatı bulduk. Girişimcilik ve dönüşüm konusunda ilham verici konuşmalar dinledik. Tek AXA ruhunu ayakta tutan enerjiyi en iyi şekilde yansıtan bu toplantıda hepimiz fark yaratmak için tutkumuzu pekiştirdik" dedi.

Türkiye'nin efsanevi misafirperverliğini üç gün boyunca hissettiklerini söyleyen AXA INM Bölgesi CEO'su Benoît Claveranne ise "Dört kıtadan 150 katılımcıyla INM ülkelerinin merkezinde yer alan, iki kıtayı birbirine bağlayan, ilham verici tarihi ve dinamik yapısıyla hepimizi büyüleyen İstanbul'da bir araya gelmekten büyük keyif aldık" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Uluslararası ve Yeni Pazarlar bölgesinin oluşturulmasından bu yana geçen 1,5 yıllık süreçte mükemmel bir iş çıkardık. Büyük güven duyduğumuz Türkiye de bu süreçte hem teknoloji hem de veri alanında tüm sektöre örnek olacak uygulamalarıyla önemli bir yol kat etti ve büyümesini sürdürdü. Bölgedeki tüm şirketlerimizle birlikte müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ve her daim onları destekleyen bir çözüm ortağı olma yolunda girişimci bakış açımız ve yenilikçi yaklaşımımızı koruyarak başarıyla ilerliyoruz. Birlikte öğrendiğimiz, analiz ettiğimiz, düşündüğümüz, sorunlar çözdüğümüz ve fikirler geliştirdiğimiz bu üç gün de bundan sonra bu yolculuğa aynı güven ve birlik duygusu ile devam etmemizi sağlayacak. Bundan sonra ekiplerimizi güçlendirerek oyunun kuralını değiştirmeye, kendimizi aşmaya ve daha sade düşünerek sigortacılığın ötesine geçmeye odaklanacağız. Bunu da yapabileceğimizi biliyoruz".