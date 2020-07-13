Axess Business'tan Petrol Ofisi'nde geçerli kampanya - Son Dakika

Axess Business'tan Petrol Ofisi'nde geçerli kampanya

Akbank ve Petrol Ofisi iş birliğiyle Akbank ticari kredi kartı kullanıcıları akaryakıt harcamalarında yüzde 7'ye varan indirim ve 50 TL chip-para ayrıcalıklarından yararlanabiliyor.

Akbank ve Petrol Ofisi iş birliğiyle Akbank ticari kredi kartı kullanıcıları akaryakıt harcamalarında yüzde 7'ye varan indirim ve 50 TL chip-para ayrıcalıklarından yararlanabiliyor.

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Akbank'ın açıklamasına göre, banka ve Petrol Ofisi iş birliğiyle Akbank ticari kredi kartı kullanıcıları akaryakıt harcamalarında yüzde 7'ye varan indirim ve 50 TL chip-para ayrıcalıklarından yararlanırken, Petrol Ofisi AutoMatic Filo Yönetimi Sistemi ile araçlarından inmeden temassız, rahat ve güvenli akaryakıt alımı yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, bu yeniliğin ticari kartlarda, akaryakıt sektörü ile son yıllarda yapılan önemli iş birliklerinden biri olduğunun altını çizdi.

Ticari kredi kartı sahibi müşterilerinin sık sık akaryakıt ödemsi yaptığını anlatan Yüce, "Bu alanda müşterilerimizi desteklemek amacıyla Petrol Ofisi ile bir iş birliğine imza attık. Müşterilerimiz için, güvenli ve temassız ödeme imkanı sağlayan ve finansal avantajlar sunan bir hizmeti hayata geçirdik. Akbank ticari kredi kartlarından herhangi birine sahip müşterilerimiz, Petrol Ofisi istasyonlarında yaygın olarak kullanılan AutoMatic Filo Yönetimi Sistemi'ne dahil olup bu uzun soluklu ve kazandıran ayrıcalıktan faydalanabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol Ofisi, Akbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:49 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Axess Business'tan Petrol Ofisi'nde geçerli kampanya - Son Dakika Ekonomi
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