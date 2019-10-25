Son Dakika Haberleri: Axess ile chip-paralar artık kaybolmuyor
Son Dakika Ekonomi Axess ile chip-paralar artık kaybolmuyor

Axess ile chip-paralar artık kaybolmuyor

1 saat önce

Axess, "Axess Kazandırır" söyleminin altını bir kez daha çizerek, kaybolmayan chip-paralar ile müşterilerine kazandırmanın yanında biriktirme ayrıcalığı da sağlıyor.

Axess ile chip-paralar artık kaybolmuyor, System.String[]

Axess, "Axess Kazandırır" söyleminin altını bir kez daha çizerek, kaybolmayan chip-paralar ile müşterilerine kazandırmanın yanında biriktirme ayrıcalığı da sağlıyor.

Akbank'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Axess'in kaybolmayan chip-paraları ile sektörde büyük bir yeniliğe daha imza attığını belirtti.

Yüce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"18 yıldır müşterilerine harcarken kazandıran Axess, 5 milyonu aşkın kullanıcısıyla Türkiye'de her 10 işlemden 1'inde tercih ediliyor. Yıl boyunca kampanyalarımızı takip eden Axess sahiplerine milyonlarca lira chip-para kazandırıyoruz. Bugün itibarıyla Axess sahipleri için benzersiz bir dönem başlıyor. Kampanyalardan kazanılan chip-paralar artık silinmeyecek, Axessliler kazandıkları chip-paraları zaman kısıtı olmaksızın diledikleri gibi biriktirebilecek. Chip-paraları kolayca biriktirmek için yapılması gereken, Türkiye'nin "kullanıcılarının harcama alışkanlıklarına özel" kampanyalar sunan ilk ödeme sistemleri uygulaması olan Axess Mobil'i takip ederek her ay yüzlerce kampanyadan dilediğine katılmak."

Türkiye, Akbank, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:04 Kaynak: AA
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