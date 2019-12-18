Axess'liler kendi kampanyalarını kendi yapıyor - Son Dakika

Türkiye'nin "kullanıcılarının harcama alışkanlıklarına özel" kampanyalar sunan ilk ödeme sistemleri uygulaması Axess Mobil, bu yıl bitmeden bir yeniliğe daha imza atarak, müşterilerine kendi oluşturacakları kampanyalar ile 500 TL'ye varan chip-para veya 100 bine varan Mil Puan kazanma fırsatı sunuyor.

Axess'ten yapılan açıklamaya göre, yıl boyu birbirinden kazançlı kampanyalar sunan Axess, "Axess Kazandırır" söylemiyle müşterilerine kendi kampanyalarıyla kazanma imkanı sağlıyor.

Axess Mobil'in müşteri odaklı kampanyalarının bir yenisi, "Kendi Kampanyanı Kendin Yap" ile Akbank müşterileri akaryakıt, market, restoran, elektronik, kozmetik ve giyim sektörlerinden dilediğinde ödül tipini ve harcama tutarını kendileri seçerek kendi kampanyalarını oluşturuyor.

Axess'liler dilediği sektörü seçiyor, ödül tipini ve harcama tutarını belirleyerek 500 TL'ye varan chip-para kazanma fırsatını yakalıyor. Kazanılan chip-paralar artık kaybolmuyor.

Wings kart sahipleri ise yine özgürce oluşturabilecekleri kampanyalar ile 100 bine varan Mil Puan kazanma ayrıcalığını yakalıyor. Kampanyadan faydalanmak için tek yapılması gereken, Axess Mobil'in güncel versiyonuna girmek ve seçilen en fazla 2 farklı sektörde kampanya oluşturmak.

13 Aralık 2019 ila 13 Ocak 2020 arasında geçerli kampanyadan bireysel Axess, Wings ve Free kredi kartları ile bireysel banka kartı ve bu kartlara bağlı ek kartlar ve sanal kart sahipleri faydalanabilecek.