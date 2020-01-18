Axess Mobil ile İstanbulkart'ta yetersiz bakiye dönemi sona eriyor

Axess Mobil, İstanbul kent içi ulaşımında kullanılan İstanbulkart ile yeni bir hizmet sunmaya başladı.

Akbank'dan yapılan açıklamaya göre, Axess Mobil'in bu yeni özelliği sayesinde Akbank müşterileri artık İstanbulkartlarına istediklerinde kolayca bakiye yükleyebiliyor. Ayrıca kartlarının bakiyesi belirli bir tutarın altına düştüğünde otomatik bakiye yüklemek için talimat vererek her işlemde yükledikleri tutarın yüzde 10'u kadar, toplamda 90 TL'ye varan kaybolmayan chip-para kazanabiliyorlar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Axess Mobil ile ödeme dünyasında fark yaratan yeniliklere devam edeceklerini belirterek, "Axess Mobil'de müşterilerimizin ödemeler dünyası ile ilişkisini kolaylaştırmak için bugüne kadar birçok hizmeti tasarlayarak hayata geçirdik. En son yeniliğimiz ile artık Akbank müşterileri Axess Mobil uygulaması üzerinden İstanbulkartlarının bakiyesini kolayca yönetebiliyor.

Uygulama içinden, dilediklerinde bakiye yükleyebiliyor veya otomatik yükleme talimatı vererek yetersiz bakiye sürprizi ile bir daha karşılaşmıyorlar. Üstelik bu hizmeti kullanmak çok kolay. NFC teknolojisini destekleyen Android telefon sahiplerinin kartlarına para yüklemek için tek yapmaları gereken İstanbulkartlarını telefonlarının arkasına dokundurmak. iOS işletim sistemine sahip telefon sahipleri ise kartlarını dolum noktalarına dokundurduklarında belirledikleri tutar anında kartlarına yükleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yüce, "Müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz yenilikler ile dijital ödemeler dünyasında fark yaratmaya devam edeceğiz. İstanbulkart ile yaptığımız iş birliği, bu hedefimizin önemli adımlarından biri. Önümüzdeki dönemde yepyeni özellikleri müşterilerimiz ile buluşturmaya ve Axess ile kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.