Axiom Space, ilk sivil mürettebatlı uzay uçuşu için tarihi görevine başladı - Son Dakika
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Axiom Space, ilk sivil mürettebatlı uzay uçuşu için tarihi görevine başladı

09.04.2022 19:22

Axiom Space uzay uçuşu şirketi, NASA işbirliğiyle ilk sivil mürettebatlı 4 kişilik astronot ekibini Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) göndererek tarihi görevine başladı.

Axiom Space uzay uçuşu şirketi, NASA işbirliğiyle ilk sivil mürettebatlı 4 kişilik astronot ekibini Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) göndererek tarihi görevine başladı.

ABD'li uzay uçuşu şirketi Axiom Space, Space X şirketinin Falcon 9 roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonuna ilk sivil astronotlarını gönderdi. Axiom Space'in uzay misyonunun ilk görevi için SpaceX Falcon 9 roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na iniş yapmak üzere, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden dün yerel saatle saat 11.17'de yörüngeye fırlatıldı. Uluslararası Uzay İstasyonuna tamamen sivillerden oluşan ilk astronot ekibini göndererek tarihi görevini gerçekleştiren Axiom Space şirketi, SpaceX kapsülünün kenetlenmesini ve kapaklarının açılmasını canlı olarak yayınladı.

Axiom Space'in Axiom-1 adlı misyonunda bulunan 4 sivil mürettebatın arasında eski bir NASA astronotu ve Axiom Space'in Başkan Yardımcısı Lopez-Alegria ile 3 yatırımcı iş adamı bulunuyor. Axiom Space'in ilk sivil mürettebatının her biri için uçuşun 55 milyon dolara mal olduğu biliniyor. NASA'dan edinilen bilgiye göre, Axiom Space'in Axiom-1 adlı misyonunun mürettebatı, Uluslararası Uzay İstasyonunda bilimsel araştırmalar için bir haftadan fazla zaman harcayacak.

NASA Başkanı Bill Nelson Axiom Space'in tarihi görevi için yaptığı açıklamada, "Tarihi bir lansman. Bu görevi gerçekleştirmek için yorulmadan çalışan NASA'daki özel ekiplere teşekkür ederiz" dedi. Axiom Space'in CEO'su Michael Suffredini ise yaptığı açıklamada, "Bu yolculuk, tüm Axiom Space ekibinin ve SpaceX'teki ortaklarımızın uzun saatler süren eğitim, planlama ve özverilerinin zirvesidir ve elbette NASA'nın Dünya yörüngesinde sürdürülebilir bir varlık geliştirme vizyonuna bir övgüdür" ifadelerini kullandı.

Axiom Space şirketi, ISS'ye en az 3 ticari uçuş daha yapmayı ve yörüngede kendisinin özel olarak finanse ettiği bir uzay istasyonunu inşa etmeyi planlıyor.

(Aylin Albayrak/İHA)

Axiom Space, ilk sivil mürettebatlı uzay uçuşu için tarihi görevine başladı
Axiom Space, ilk sivil mürettebatlı uzay uçuşu için tarihi görevine başladı
Axiom Space, ilk sivil mürettebatlı uzay uçuşu için tarihi görevine başladı

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Uluslararası Uzay İstasyonu, Florida, NASA, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Axiom Space, ilk sivil mürettebatlı uzay uçuşu için tarihi görevine başladı - Son Dakika


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