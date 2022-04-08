Axiom Space'in düzenlediği Uluslararası Uzay İstasyonu görevi başladı - Son Dakika

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, dört kişiden oluşan bir ekibi, ticari uzay uçuşu şirketi Axiom Space'in ilk görevinin bir parçası olarak Florida'daki Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Crew Dragon Freedom kapsülüyle Uluslararası Uzay Istasyonu'na taşıyacak olan SpaceX Falcon 9 roketini fırlattı. Ax-1 adlı toplamda 10 gün sürecek görevde yer alan dört mürettebatın biri de eski bir NASA astronotu olan, Michael Lpez-Alegria.