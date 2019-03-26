Son Dakika Haberleri: Axios: Google'dan Yerel Haber Sitelerini Finanse Etmek İçin Yeni Proje

Axios: Google'dan Yerel Haber Sitelerini Finanse Etmek İçin Yeni Proje

2 saat önce

– Google LLC, yeni "Local Experiments Project" girişimine yapacağı yatırımla, yeni oluşturulan yerel medya şirketlerini desteklemeyi hedefliyor.

Axios: Google'dan Yerel Haber Sitelerini Finanse Etmek İçin Yeni Proje, System.String[]
– Google LLC, yeni "Local Experiments Project" girişimine yapacağı yatırımla, yeni oluşturulan yerel medya şirketlerini desteklemeyi hedefliyor.

Axios'ta yer alan habere göre, projenin ilk adımı olan "The Compass Experiment" kapsamında, Google ve Sacramento merkezli yayın şirketi McClatchy, çeşitli platformlarda olmak üzere üç adet, sadece dijital ortamda var olan haber siteleri oluşturacak.

Söz konusu haber, McClatchy'nin projenin bütün yazı işleri kontrolüne ve içeriğine sahip olacağını ve Google'ın karar verme aşaması ve yazı işleri dahil olmak üzere hiçbir şekilde projeye dahil olmayacağını öne sürdü. Projenin, öncelikli olarak yerel haberlerin duyurulmasında güçlük çeken küçük kentlerde piyasaya sürüleceği ve Google'ın projeye "milyon dolarlık" yatırım yapmayı planladığı vurgulandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:37 Kaynak: DHA

Google, Ekonomi
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