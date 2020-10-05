Axis İstanbul'dan da hediye çarkı dönmeye başlıyor - Son Dakika

Axis İstanbul AVM, "Çarkıfelek Kampanyası" ile ziyaretçilerinin alışverişlerini daha kazançlı hale getirmeyi amaçlıyor.

Axis İstanbul AVM'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan kampanya, 30 Ekim'e kadar hafta içi her gün 12.00 ila 20.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Aynı gün içerisinde en fazla bir katılım hakkı bulunan ve toplamda 250 TL ve üzeri alışveriş yapan Axis İstanbul ziyaretçileri için geçerli olan hediye çarkı, sürpriz hediyeler için dönecek.

Hediyelerin ve katılımın sınırlı olduğu etkinlik, Axis İstanbul AVM'nin birinci katında gerçekleşecek.