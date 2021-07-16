Üye Girişi
Axis Kağıthane AVM ve Metrogarden AVM'de Hediye Dükkanı kapılarını açtı - Son Dakika

Axis Kağıthane AVM ve Metrogarden AVM'de Hediye Dükkanı kapılarını açtı

16 Temmuz 2021 Cuma 11:48
Axis Kağıthane AVM ve Metrogarden AVM'de Hediye Dükkanı kapılarını açtı, System.String[]

Axis Kağıthane AVM ve Metrogarden AVM'de Hediye Dükkanı kapılarını yeniden açtı.

Axis Kağıthane AVM ve Metrogarden AVM'de Hediye Dükkanı kapılarını yeniden açtı.

Axis Kağıthane AVM'den yapılan açıklamaya göre, Cendere yolu üzerindeki merkezi konumuyla Axis Kağıthane AVM'de her yıl gerçekleştirilen ve yılın en uzun soluklu kampanyası olan Hediye Dükkanı bu yıl da ziyaretçilerine kapılarını araladı. 9 Temmuz'da başlayan ve 26 Eylül'e kadar sürecek kampanya kapsamında ziyaretçiler yaptıkları alışveriş sonrası Axis Kart'larına topladıkları Axis Puanlar'la Hediye Dükkanı'ndan harcayabiliyor.

Hediyelerin stoklarla sınırlı olduğu Hediye Dükkanı, pazartesi günleri hariç 12.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Ziyaretçiler topladıkları puanlarla Hediye Dükkanı'ndan beyaz eşya, küçük ev aletleri, ev dekorasyon ürünleri, kişisel bakım ürünleri, bisiklet gibi yüzlerce hediye arasından seçim yapabiliyor. Alışveriş yapıp puanlarını arttırdıkça daha fazla hediyenin sahibi olabiliyor.

???????Diğer yandan, Sur Yapı bünyesindeki bir diğer AVM olan Metrogarden AVM'de de Hediye Dükkanı kapılarını yeniden açtı.

Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy'ün odak noktasında bulunan Metrogarden AVM hem ürün çeşitliliği hem de ulaşım kolaylığıyla alışverişin merkezi konumunda yer alıyor. 9 Temmuz'da başlayan ve AVM'nin en uzun soluklu kampanyası olan Hediye Dükkanı, 26 Eylül tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor. Kampanya kapsamında katılımcılar, yaptıkları alışveriş sonrası Metrogarden Kart'larına topladıkları Metrogarden Puanlar'la Hediye Dükkanı'ndan dilediği ürünün sahibi olacak.

Hediyelerin stoklarla sınırlı olduğu Hediye Dükkanı'nda ziyaretçiler topladıkları puanlarla beyaz eşya, küçük ev aletleri, ev dekorasyon ürünleri, bisiklet gibi geniş ürün yelpazesiyle yüzlerce arasından seçim yapabiliyor. Alışveriş yapıp puanlarını arttırdıkça daha fazla hediyenin sahibi olabiliyor.

Kağıthane, Bisiklet, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Axis Kağıthane AVM ve Metrogarden AVM'de Hediye Dükkanı kapılarını açtı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin 11:28 Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor 11:24 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı 11:18 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor 11:14 Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş 11:05 Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi 10:52 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu 09:38 YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi 09:19 Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
11:57 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi
11:23 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor
11:17 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
11:13 Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
11:11 Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu
11:06 Çete operasyonunda çelik kafeste kilitli bulundular! 'Kendi rızamızla girmiştik'' dediler
11:04 Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş
10:59 Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor
10:58 Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor
10:51 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi         
11:58
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu         
11:25
Trafikte sevgili dehşeti! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü Trafikte sevgili dehşeti! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü         
11:22
10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı         
11:16
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
11:11
Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor         
10:58
Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı         
09:41
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
"Ben yılanların efendisiyim" diyen adam, yılanın dudağını ısırması sonucu kanı katılaşarak öldü         
23:01
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı         
17:31
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 12:03:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Axis Kağıthane AVM ve Metrogarden AVM'de Hediye Dükkanı kapılarını açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement