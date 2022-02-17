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Ay'a Düşecek Roket, Spacex'in Değil, Çin'inmiş! - Son Dakika

Ay'a Düşecek Roket, Spacex'in Değil, Çin'inmiş!

17.02.2022 15:44
Ay'a Düşecek Roket, Spacex'in Değil, Çin'inmiş!

Geçen ay "Mart ayı başında SpaceX'e ait bir roket Ay'a düşecek" diyen astronomi uzmanları yanıldı.

Geçen ay "Mart ayı başında SpaceX'e ait bir roket Ay'a düşecek" diyen astronomi uzmanları yanıldı…

Doğru olan şu: 4 Mart'ta gerçekten de Ay yüzeyine bir roket çarpacak. Ancak uzmanlar şimdi daha önceki açıklamalarının aksine roketin Elon Musk'ın şirketi tarafından değil, Pekin tarafından yapıldığını söylüyorlar.

Roket, Çin uzay ajansının Ay keşif programının bir parçası olarak 2014 yılında başlatılan Chang'e 5-T1'in güçlendiricisi olan 2014-065B. Sürpriz duyuru, hatasını kabul eden astronom Bill Gray tarafından yapıldı.

"DÜRÜST HATA"

Uzay atıklarının daha fazla düzenlenmesini savunan astronom Jonathan McDowell ise "Bu (dürüst hata), bu derin uzay nesnelerinin uygun şekilde izlenmemesi sorununu vurguluyor" dedi.

NASA, Ocak ayı sonlarında Ay'ın yörüngesinde dönen sondası Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) sayesinde bu cismin patlamasıyla oluşacak krateri gözlemlemeye çalışacağını açıklamıştı. Ajans, etkinliği "heyecan verici bir araştırma fırsatı" olarak nitelendirdi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Roket, Uzay, Mart, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Ay'a Düşecek Roket, Spacex'in Değil, Çin'inmiş! - Son Dakika


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