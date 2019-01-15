Son Dakika Haberleri: Ay'a gönderilen tohumlar filizlendi

Ay'a gönderilen tohumlar filizlendi

2 saat önce

Çin'in ay başında Ay'ın karanlık yüzüne inen keşif aracı Çang'ı-4'ün, Dünya'nın uydusuna götürdüğü tohumlar filizlendi.

Ay'a gönderilen tohumlar filizlendi, System.String[]
Çin'in ay başında Ay'ın karanlık yüzüne inen keşif aracı Çang'ı-4'ün, Dünya'nın uydusuna götürdüğü tohumlar filizlendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:19 

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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