Ay'a gönderilen tohumlar filizlendi
2 saat önce
Çin'in ay başında Ay'ın karanlık yüzüne inen keşif aracı Çang'ı-4'ün, Dünya'nın uydusuna götürdüğü tohumlar filizlendi.
Çin
'in ay başında Ay'ın karanlık yüzüne inen keşif aracı Çang'ı-4'ün, Dünya'nın uydusuna götürdüğü tohumlar filizlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:19
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