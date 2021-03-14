Ay'a İnmek Neden Cazibesini Kaybetti? - Son Dakika

Uzay maceramız 1957 yılında Sovyet kozmonot Yuri Gagarin'in uzaya çıkmasıyla başladı.

Ondan sonra çeşitli insanlı araçlar uzaya gitti. Ama şüphesiz en önemli olay 1969 yılında gerçekleşen Apollo 11 uzay aracının yaptığı Ay'a ilk insanlı iniştir.

Ay'a ayak basan ilk astronot olan Neil Armstorng ayak basarken söylediği "Benim için küçük, insanlık için büyük bir adım" sözleri her şeyi özetlemektedir.

1969-1972 arası Ay'a 12 astronot ayak bastı. Ay'a en son Aralık 1972'de ayak basıldı. Peki yaklaşık 50 sene geçmesine rağmen neden bir daha Ay'a insanlı uçuş olmadı?

Ay'a gitmek Amerika Birleşik Devletleri için bir prestijdi.

Soğuk Savaş yıllarında ABD de Sovyetler Birliği de "Uzay Yarışı"nda yarışıyor, birbirinin önüne geçmeye çalışıyordu.

"Uzaya giden ilk hayvan," "Uzaya giden ilk insan," "Uzaya giden ilk kadın" gibi konularda Sovyetler Birliği öne geçmişti.

AY'A GİTMEK SSCB'YE YANITTI

Amerika'nın cevap olarak vereceği yanıt Ay'a gitmek oldu.

Soğuk Savaş bitimiyle birlikte "Uzay Yarışı" da eski ilgisini kaybetti. Bu yüzden Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın bütçesinde azalma oldu.

Ay'a ayak bastığımız ve bir sürü keşif yaptığımız için artık eski cazibesini ve gizemini kaybetti.

Artık Mars'a ve diğer gezegenlere yöneldik.

NASA bu yüzden Ay'a tekrar insanlı uçuş yapmayı boşa masraf olarak görüyor. Çünkü yeni uzay araçları, astronot eğitimleri vs bunlar büyük masraflı işler.

Bu bütçeyi Ay yerine Mars projesine aktarıyor. Ayrıca bir uzay programı yıllar alabiliyor; bu da zamanı harcamaktan başka bir şey değil...

Diğer ülkeler hem uzay programlarına bu kadar büyük bütçe ayırmıyor hem de zaten ABD ilk ayak bastı bizim bundan sonra ayak basmamız bir anlam ifade etmiyor düşüncesi içerisindeler.