Ay'a Sert İniş Yerine Türkiye, Ay'ın Karanlık Yüzü'nü Görüntülemeli" - Son Dakika

Uzay politikaları ve teknolojileri uzmanı Prof. Dr. Fuat İnce, Emre Ergül'le Kozmoğrafya programının konuğu oldu.

Radyo Gar'da yayınlanan programa katılan İnce, Türkiye Uzay Ajansı'na Ay projesiyle ilgili bir öneride bulundu:

"2023'te Ay'a sert iniş yapılacak. Basından okuduğum kadarıyla küçük hibrit bir füze geliştiriyoruz. Uzaydayken Ay'a doğru yönlendirilebilen bir füze üzerinde çalışılıyor. Tabi bu küçük füzemizi de bir başka füze uzaya çıkartacak. Elon Musk da ondan gelip duruyor sanırım."

"O füze uzaya çıktıktan sonra Dünya yörüngesine dönerken bizim füzemizi Ay'a doğru yönlendirecek. Bizim füzemiz de Ay'a gidip çarpacak."

"BENCE YANLIŞ"

"Bence bu yanlış. Füzemizin Ay'a doğru gitmesini anlıyorum da gittikten sonra neden Ay'a çarptırıyoruz. Bu yanlış. Ses getirecek bir proje hala yapılabilir. Çok geç değil."

"Ay'a doğru giderken, rotası değişir ve Ay'ın arkasına doğru yönelebilir. Ay'ın arkasını görmek önemli bir aşamadır. Oranın resmini çeken 6 devlet var. Biz de yedinci oluruz. Böyle bir fırsatı hala yakalayabiliriz. Uzay aracımız da oradan uzayın sonsuzluğuna kadar gider."

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