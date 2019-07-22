Ay'a yeniden ayak basma yarışı
1 saat önce
Pek çok ülke Ay'a yeniden ayak basabilmek için yarışıyor.
Pek çok ülke Ay'a yeniden ayak basabilmek için yarışıyor. ESA astronotu Matthias Maurer, yakında bir Ay misyonunda yer alabilir. Bunun için Ay'dakine benzer volkanik araziye sahip Kanarya Adaları
'ndan Lanzarote'de eğitim yapıyor. Maurer burada Ay'da bilim dünyası için önemli kaya örnekleri toplamayı öğreniyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:01
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