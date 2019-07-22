Son Dakika Haberleri: Ay'a yeniden ayak basma yarışı
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Ay'a yeniden ayak basma yarışı

1 saat önce

Pek çok ülke Ay'a yeniden ayak basabilmek için yarışıyor.

Pek çok ülke Ay'a yeniden ayak basabilmek için yarışıyor. ESA astronotu Matthias Maurer, yakında bir Ay misyonunda yer alabilir. Bunun için Ay'dakine benzer volkanik araziye sahip Kanarya Adaları'ndan Lanzarote'de eğitim yapıyor. Maurer burada Ay'da bilim dünyası için önemli kaya örnekleri toplamayı öğreniyor.
Ay'a yeniden ayak basma yarışı
Kanarya Adaları, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:01 
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