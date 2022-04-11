"Ay, Carmela!" Beylikdüzü'nde tiyatroseverlerle buluşacak - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde, "Ay, Carmela!" oyununu sahneleyecek.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Jose Sanchis Sinisterra'nın kaleme aldığı, Naşit Özcan'ın yönettiği oyun, yarın tiyatroseverlerle buluşacak.

Ada Alize Ertem, Çağatay Palabıyık ve Erkan Akkoyunlu'nun rol aldığı eser, İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafından rehin alınan iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino'nun istemedikleri bir gösteriye zorlanmasını konu alıyor.