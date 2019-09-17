Son Dakika Haberleri: Ay çekirdeği ayıklamanın kolay yolu
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Ay çekirdeği ayıklamanın kolay yolu

19 dakika önce

Kayserili ay çekirdeği üreticisi Nevzat Kuzay ve Feramuz Şimşek, hasadını yaptıkları ay çekirdeğini bisiklet tekeri kullanarak ayıklıyor.

Kayserili ay çekirdeği üreticisi Nevzat Kuzay ve Feramuz Şimşek, hasadını yaptıkları ay çekirdeğini bisiklet tekeri kullanarak ayıklıyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde ay çekirdeği üreticiliği yapan Nevzat Kuzay, ay çekirdeğini ayıklamanın en kolay yolunu araştırdıklarını ve bisiklet kullanmayı denediklerini ifade ederek, "Bisikletle yapmak daha kolay oluyor. Tekere dinamo yaptırmayı düşünüyoruz, böylelikle yorulmadan daha hızlı ve daha kolay yapılır diye düşünüyoruz" dedi.

Bu yıl ay çekirdeğinde mahsulün yüz güldürdüğünü söyleyen Kuzay, "Ay çekirdeği fiyatlarında da bu yıl artış var. 15 yıldır 30 dekar arazimizde bu işi yapıyoruz. Bu yılki fiyatlardan ve aldığımız verimden memnunuz" diye konuştu.

Çiftçi Feramuz Şimşek ise, ay çekirdeğinin Niğde ve Nevşehir'de traktör tekeri kullanılarak çıkarıldığını ve çekirdeklere teker kokusu sindiğini söyleyerek, "Biz de yaptığımız araştırmalarda bisiklet tekerinin kullanıldığını gördük. Biz de denemek istedik. Ay çekirdeği millere sürterek daha kolay ayıklanıyor ve lastik kokusu olmuyor" dedi.

(İHA)

Ay çekirdeği ayıklamanın kolay yolu

Kayseri, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:35 Kaynak: İHA
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