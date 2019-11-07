Son Dakika Haberleri: Ay çekirdeği deposuna düşen kadın öldü
Son Dakika 3. Sayfa Ay çekirdeği deposuna düşen kadın öldü

Ay çekirdeği deposuna düşen kadın öldü

6 saat önce

Rusya'da ay çekirdeği deposunda çalışan kadın, çekirdek toplama makinesinden düşerek hayatını kaybetti.

Ay çekirdeği deposuna düşen kadın öldü, System.String[]

Rusya'da ay çekirdeği deposunda çalışan kadın, çekirdek toplama makinesinden düşerek hayatını kaybetti.


Rusya'nın Orenburg bölgesine bağlı Kuvandyk şehrinde bulunan bir ay çekirdeği deposunda çalışan 58 yaşındaki kadın, kurutulan çekirdekleri toplamak için toplama makinesini kullanırken makineden düştü.


Rusya Araştırma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, gece vardiyasında çalışan kadının makineyi kullandığı sırada makineden çekirdeklerin içine düştüğünü ve bu sırada yaşamını yitirdiği belirtildi. Kadının çekirdek deposunda yumuşak alana düşerek ölmesi nedeniyle olayı şüpheli ölüm olarak değerlendiren uzmanlar kadının cesedini alarak adli tıp morguna götürdü. Kadının kesin ölüm nedeniyle ilgili otopsiye başlandığı belirtildi. - MOSKOVA

Rusya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gerçeği bayide öğrendi! Amorti sandığı bilete büyük ikramiye çıktı
Muğla kızı öldü, anne 18 gündür yaşam savaşı veriyor; dünyanın en zehirli mantarını yemişler İstanbul Adalet Sarayı'nda 7. kattan atlayan kişi, hayatını kaybetti Öldürülen tıp öğrencisi YPG'li terörist Ceren'in, aranan teröristler listesinde olduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 16:27:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ay çekirdeği deposuna düşen kadın öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]