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Ay çekirdeği tarlaları Malatya'yı sarıya bürüdü - Son Dakika

Ay çekirdeği tarlaları Malatya'yı sarıya bürüdü

29.06.2021 11:12
Ay çekirdeği tarlaları Malatya'yı sarıya bürüdü, System.String[]

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde çiftçilerin 15 bin dekar alana ektikleri ay çekirdeği, tarlaları sarıya bürüdü.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde çiftçilerin 15 bin dekar alana ektikleri ay çekirdeği, tarlaları sarıya bürüdü.

2018 yılında çiftçilerin kullanımına sunulan Boztepe Recai Kutan Barajı'yla Yazıhan ilçesinde bulunan tarım arazileri hayat buldu. Sulamada yaşanan kolaylıkla Yazıhan ilçesinde tarımsal ürün çeşitliliği de arttı. İlçede çiftçiler; şeker pancarı, ay çekirdeği ve yonca gibi sulu tarımla yapılan ürünlere yöneldiler. Yazıhan ilçesinde çiftçiler bu yıl 15 bin dekar alana ay çiçeği ekimi gerçekleştirdiler. Ağustos ayında hasat yapılacak ay çekirdeğinden çiftçiler umutlu. Sarı rengiyle doğal fotoğraf stüdyosunu andıran dev ay çekirdeği tarlalarının görüntüsü görenleri mest ediyor.

Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılıç, ilçeye yapılan Recai Kutan Barajıyla kuru tarımdan sulu tarıma geçtikleri belirterek, "İlçemiz 3 yıldır Boztepe Recai Kutan barajının sulamaya açılmasıyla beraber kuru tarımdan yeşil tarıma geçti. İlçemizde daha önce arpa buğday ekiliyordu. Boztepe Recai Kutan barajının kapalı sistem suyunun gelmesiyle ürün desenimiz değişti. Şu anda ilçemizde yaklaşık 30 bin dekar pancar üretimimiz var. 15 bin dekar çerezlik ayçiçeği üretimimiz var. 20 bin dekar yoncamız var" dedi.

"Ay çekirdeğinde geçen yıl çok güzel bir ürün elde ettik"

Sulu tarıma geçilmesiyle ay çekirdeği üretiminde çok güzel verim elde ettiklerini belirten Kılıç, "Ayçiçeğinde geçen yıl çok güzel bir ürün elde ettik. Yani ovamızın iklim şartları, suyumuzun kapalı sistem olması ve barajdan gelen suyun soğuk olması, ayçiçeğinde verimi arttırıyor aynı zamanda yeni başlamamış olmamıza rağmen tüm teknolojileri uygulayıp ayçiçeklerimizi su tasarrufuyla, damla sistemiyle, gübreleri sıvı tanklarla vermek suretiyle ayçiçeğinde güzel ürün alıyoruz. Şuanda çekirdeklerimize baktığımız zaman boyları 2 metreyi bulmuş daha yeni çiçek açmışlar. Bu yıl ki hasadımız çok bereketli olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her taraf yemyeşil her taraf sapsarı"

Ay çekirdeği tarlalarıyla ilçenin sarıya büründüğünü ifaden eden Kılıç, "Ayçiçeği ekim Mart ayının sonlarında Nisan ayının başlarında yapıldı. Temmuz ayından sonra hasat etmeye başlanacak. Sulu tarım adeta her yerde cennettir yani bugün ilçemize baktığımız zaman her taraf yemyeşil her taraf sapsarı bu da bize mutluluk veriyor ve Yazıhan ovasını tanınmaz hale getiriyor" diye konuştu. - MALATYA

Ay çekirdeği tarlaları Malatya'yı sarıya bürüdü
Ay çekirdeği tarlaları Malatya'yı sarıya bürüdü
Ay çekirdeği tarlaları Malatya'yı sarıya bürüdü
Ay çekirdeği tarlaları Malatya'yı sarıya bürüdü
Ay çekirdeği tarlaları Malatya'yı sarıya bürüdü
Ay çekirdeği tarlaları Malatya'yı sarıya bürüdü
Ay çekirdeği tarlaları Malatya'yı sarıya bürüdü
Ay çekirdeği tarlaları Malatya'yı sarıya bürüdü

Yazıhan, Malatya, Hasat, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ay çekirdeği tarlaları Malatya'yı sarıya bürüdü - Son Dakika Ekonomi


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