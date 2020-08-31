Ay çekirdeği tarlasında oluşan obruk korku yarattı - Son Dakika

Ay çekirdeği tarlasında oluşan obruk korku yarattı

DENİZLİ'nin Çivril ilçesindeki bir ay çekirdeği tarlasında oluşan obruk, çiftçilerde korku yarattı. Bir hafta önce hasat yapılırken fark edilen 20 metre çapında yaklaşık 5 metre derinliğindeki obruk oluşumunun bölgede artmasından korkuluyor.

Çivril'in kırsal Yakacık Mahallesi yakınlarındaki Elmalı mevkiinde Süleyman Çetin'e ait ay çekirdeği tarlasında obruk oluştu. Ay çekirdeği hasadı yapılırken, fark edilen obruk, çiftçilerde korku yarattı. Bölgeye jandarma çağrıldı. Yapılan inceleme sonrası jandarma ekipleri, 20 metre çapındaki 5 metre derinliğindeki obruğun etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi. Bölgede merak uyandıran obruğu çok sayıda mahalleli ve çiftçiler görmeye geliyor. Obruğa bakıp cep telefonlarıyla fotoğraflarını çekiyorlar. Çekirdek, mısır, elma, şeftali üreticiliğinin yapıldığı ilçede vahşi sulama yöntemiyle sulanan araziler yer altı sularını bitirdiği ve bu yüzden ilk obruğun oluştuğu sanılırken, bölgede yeni obrukların oluşmasından da korkuluyor. Tarlanın ortasında oluşan obruk içerisine düşerek telef olan bir yaban domuzu da dikkat çekti.

Mahalle halkından Ömer Çavuş, ilk kez obruk gördüğünü ve tedirgin olduklarını belirterek, "Daha önce obrukları Konya'da olduğu duyardık. Burada hasat yapılırken, fark edilmiş. Daha önce obruk görmedik. Obruk bizi korkutuyor. İçine insan, traktör ya da iş makinesi düşebilir. Çok tehlikeli bir durum ne zaman nerede olacağını kestirmek çok zor" dedi. Mahalle halkından Serkan Akkoyun, bölgede mısır, ay çekirdeği ve elmalı hasatlarının başladığını ifade ederek, "Mahsullerin hasat zamanında üreticiler korkuyor. İlçemizde obruk oluştu, ilk kez gördük. Burada çıktı, başka yerde çıkar mı bilmiyoruz. Çiftçiler korkudan araziye çıkamıyor" diye konuştu.