Ay çekirdeği üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

TÜRKİYE'nin önemli ay çekirdeği üretim merkezlerinden olan Denizli'de, çiftçilerin hasat telaşı başladı. 20 bin ton rekolte beklenen kentte kalite ve fiyat, üreticinin yüzünü güldürdü.

Denizli'de 'İnegöl Alası' cinsi ay çekirdeği hasadı başladı. Türkiye'de ay çekirdeği üretiminde önemli bir yer tutan Denizli'de, çiftçiler yıl boyunca emek vererek yetiştirdikleri ürünlerinin hasat etmenin sevincini yaşadı. Sabahın erken saatlerinde tarlalara giren çiftçiler, bıçaklarla ay çekirdeklerini topluyor. Ay çekirdekleri, daha sonra tarlaya giren ve traktöre bağlı patoz makinesi ile koçanından ayrıştırılıyor. Çiftçiler, hasat edilen çekirdeklerini güneşte kurutmaya bırakıyor. Kalitesi için özenle kurutulması gereken çekirdekler, boş tarım arazileri üzerinde dökülüp seriliyor. 3 gün boyunca güneşte kurutulan çekirdekler, çiftçiler tarafından belirli süreler arasında itinayla karıştırılıyor.