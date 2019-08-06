Son Dakika Haberleri: Ay çekirdeği yüklü kamyon yandı
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Ay çekirdeği yüklü kamyon yandı

2 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ay çekirdeği yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

Ay çekirdeği yüklü kamyon yandı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ay çekirdeği yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

Olay, Gölbaşı Malatya Karayolu Ozan köyü yakınlarında meydana geldi. İsmet Öztürk yönetimindeki 02 KB 898 plakalı ay çekirdeği yüklü kamyona seyir halinde iken henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kamyonun dorsesinde başlayan yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, kamyonun içindeki ay çekirdekleri kullanılmaz hale gelirken ve kamyonda büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ADIYAMAN
Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:53 Kaynak: İHA
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