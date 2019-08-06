Ay çekirdeği yüklü kamyon yandı
2 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ay çekirdeği yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:53 Kaynak: İHA
'ın Gölbaşı
ilçesinde ay çekirdeği yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.
Olay, Gölbaşı Malatya
Karayolu Ozan köyü yakınlarında meydana geldi. İsmet Öztürk
yönetimindeki 02 KB 898 plakalı ay çekirdeği yüklü kamyona seyir halinde iken henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Kamyonun dorsesinde başlayan yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gölbaşı Belediyesi
itfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, kamyonun içindeki ay çekirdekleri kullanılmaz hale gelirken ve kamyonda büyük maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ADIYAMAN
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