Son Dakika Haberleri: Ay çiçeği tarlalarında eşsiz gün batımı havadan görüntülendi
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Ay çiçeği tarlalarında eşsiz gün batımı havadan görüntülendi

22 dakika önce

Ay çiçeği tarlalarında eşsiz gün batımı havadan görüntülendi Ay çiçeği tarlasında masalsı bir gün batımıİSTANBUL - Sarı, yeşil ve kızıl renklerinin eşsiz uyumuyla gün batımında ay çiçeği tarlasının havadan çekilen masalsı görüntüleri kendine hayran bıraktı.

Ay çiçeği tarlalarında eşsiz gün batımı havadan görüntülendi
Ay çiçeği tarlasında masalsı bir gün batımı
İSTANBUL - Sarı, yeşil ve kızıl renklerinin eşsiz uyumuyla gün batımında ay çiçeği tarlasının havadan çekilen masalsı görüntüleri kendine hayran bıraktı.
Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeğinin tarlaları havadan görüntülendi. Tekirdağ Odayeri mevkinde gün batımının eşsiz manzarasıyla ay çiçeği tarlalarının havadan görüntüsü kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı. Kızıla bürünen gökyüzünde uçsuz bucaksız gözüken ay çiçeği tarlaları masalsı görüntüler oluşturdu. Ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla tarlalar sarı ve yeşile bürünmüş görüntüsü vatandaşların oldukça ilgisini çekiyor. Yolda aracı ile ilerleyen bir çok kişi ay çiçeği tarlalarını gördüklerinde araçlarından inip tarlada fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.
Ay çiçeği tarlalarında eşsiz gün batımı havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:29 Kaynak: İHA
Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Türkiye, Genel
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