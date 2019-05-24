Son Dakika Haberleri: Ay çiçeği üreticisine 2 milyon 287 bin lira destekte bulunuldu

Ay çiçeği üreticisine 2 milyon 287 bin lira destekte bulunuldu

8 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığının üreticiye yaptığı desteklemeler kapsamında Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 2018 yılında çiftçiye toplam 2 milyon 287 bin 806 lira 50 kuruş destekte bulunuldu.

Ay çiçeği üreticisine 2 milyon 287 bin lira destekte bulunuldu, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığının üreticiye yaptığı desteklemeler kapsamında Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 2018 yılında çiftçiye toplam 2 milyon 287 bin 806 lira 50 kuruş destekte bulunuldu.

Kapaklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce paylaşılan bilgi notunda, Tarım ve Orman Bakanlığının 2018 yılında ilçede üretim yapan çiftçilere 2 milyonun üzerinde yardım yapıldığı belirtildi. Notta yer alan bilgilere göre geçtiğimiz yıl Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği kapsamında yapılan yardımda toplam 355 çiftçiye destekte bulunuldu.

Bakanlık, 2018 yılında Yağlık Ayçiçeği Fark Ödemesi Desteği kapsamında 5 milyon 646 bin 398 kilo ayçiçeği üretimi karşılığı olarak üreticiye 2 milyon 258 bin 559 lira destekle verdi. Ayrıca Kanola Fark Ödemesi Desteği kapsamında da 58 bin 495 kilo kanola üretimi için üreticilere 29 milyon 247 bin 50 TL ödeme yapıldı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:34 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Kapaklı, Ekonomi
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