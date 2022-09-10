Çin'in Güz Ortası Festivali Dünya Genelinde Nasıl Kutlanıyor? - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Güz Ortası Festivali Dünya Genelinde Nasıl Kutlanıyor?

10.09.2022 23:32
Çin'in Güz Ortası Festivali Dünya Genelinde Nasıl Kutlanıyor?

Ay Çöreği Festivali olarak da bilinen Güz Ortası Festivali, Ay takviminin sekizinci ayının 15. gününde milyonlarca insan tarafından kutlanıyor.

Ay Çöreği Festivali olarak da bilinen Güz Ortası Festivali, Ay takviminin sekizinci ayının 15. gününde milyonlarca insan tarafından kutlanıyor. Bu sene, bu özel gün 10 Eylül'e denk geliyor.

Çin kültürü dünya genelinde popülerlik kazanırken, Çin geleneğinin en önemli festivallerinden biri olan Güz Ortası Festivali'ni farklı ülkelerden insanlar ay çöreği yapımı, Ay'a bakma ve fener gösterileri gibi çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Çin'in Güz Ortası Festivali Dünya Genelinde Nasıl Kutlanıyor?

Çin'in Güz Ortası Festivali Dünya Genelinde Nasıl Kutlanıyor?

Çin'in Güz Ortası Festivali Dünya Genelinde Nasıl Kutlanıyor?

Çin'in Güz Ortası Festivali Dünya Genelinde Nasıl Kutlanıyor?

Çin'in Güz Ortası Festivali Dünya Genelinde Nasıl Kutlanıyor?

YORUMLAR
500
Çin'in Liaoning Eyaletindeki Üzümler Hasat İçin Hazır Çin'in Liaoning Eyaletindeki Üzümler Hasat İçin Hazır Çin'in Xiong'an Yeni Bölgesi, Geleceğin Şehri Oldu Çin'in Xiong'an Yeni Bölgesi, Geleceğin Şehri Oldu
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Güz Ortası Festivali Dünya Genelinde Nasıl Kutlanıyor? - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
23:16 Emirhan İlkhan'ın Inter maçındaki hareketi Torino taraftarını çileden çıkardı
22:33 CHP'den 4 isme Saadet Partili başkandan ağır sözler: Bu zihniyetlerin Millet İttifakı'nda yeri olamaz
22:27 Fatih Karagümrük konuk ettiği Giresunspor karşısında 90+2'de Diagne ile puanı kopardı
21:53 Barcelona maçına ara verildi! Tribünde rahatsızlanan taraftara şok cihazını yetiştiren kaleci alkış tapladı
21:12 Kraliyet eltileri buluştu! William ve Kate cenaze için İngiltere'ye dönen Harry ile Meghan'ı ziyaret etti
21:04 Fenerbahçe'den Bruma kararı! Yeni transfer maçlara çıkamayacak
20:52 Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin'den Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer'in açıklamalarına tepki
20:28 Yunan unsurlarından Bozcaada açıklarındaki gemiye taciz ateşi!
20:00 Kraliçe Elizabeth'in cenazesi 19 Eylül'de gerçekleştirilecek
19:54 Abdurrahman Uzun'un 9 Eylül hakkındaki sözleri tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 23:32:50. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in Güz Ortası Festivali Dünya Genelinde Nasıl Kutlanıyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement