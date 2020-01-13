Ay: "Cumhur İttifakı Adana'da güçlenerek devam edecek" - Son Dakika
Son Dakika Politika Ay: 'Cumhur İttifakı Adana'da güçlenerek devam edecek' - Son Dakika

Ay: "Cumhur İttifakı Adana'da güçlenerek devam edecek"

13 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) Adana'da yaşattığı birliktelik ruhunun güçlenerek devam edeceği bildirildi.

Ay:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) Adana'da yaşattığı birliktelik ruhunun güçlenerek devam edeceği bildirildi.


AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, il başkan yardımcıları ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı'ya iadeyi ziyarette bulundu. Ay, "Bugün göreve geleli 53 gün oldu ve ilk iadeyi ziyareti Cumhur İttifakı ortağımız MHP'ye yaparak başlamak istedik. Böylece bu ilk ziyaret bir mesaj da içeriyor. Bizim birlikteliğimiz seçimlik değil, gönül birlikteliği idi ve böyle devam edecek. Ülkemize kurulan tuzakları bozmak, aziz milletimizi etrafımızdaki şer güçlerden korumak gibi büyük sorumluluklarımız var. Bu birlikteliğimiz özelde Adana'da, genelde Türkiye'de güçlü şekilde devam edecektir inşallah" dedi.


MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı da, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay'ı, il başkan yardımcıları ve Büyükşehir Belediye meclis üyeleriyle birlikte konuk etti. Avcı, "İlk iadeyi ziyaretin il başkanlığımıza yapılmasından memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliklerinde feraset, basiret ve cesaretle kurulan Cumhur İttifakı, tabiidir ki Türk Milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği açısından çok önemli. Adanamızın ortak ve yüksek menfaatleri doğrultusunda mevcut olan ortak çalışma ve istişare ruhunun bundan sonra daha da güçlenerek devam edeceğinden kuşkum yok. Değerli arkadaşlarınızla yaptığınız bu ziyaret bizleri mutlu etmiştir. Bu vesileyle biz de yeni görevinizden ötürü sizleri tekrar tebrik ediyoruz, hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - ADANA

AK Parti, Adana, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TIR, önce otomobile sonra sürücüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Tanrı Dağları'nda uluyan vekil, Sağlık Bakanı'na küfür ettiği videoya açıklık getirdi Son dakika: İnşaatlar için verilecek kanun teklifi ile kat serbestliği kaldırılacak CHP'nin 'FETÖ'nün siyasi ayağı incelensin' önergesine AK Parti'den yanıt: Siyasi propaganda yapmak istiyorlar

Son Dakika Haberleri
14:07 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Cumhurbaşkanlığı... - Son Dakika Haber
14:04 Asker eğlencesinde yengesini vuran kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
14:02 Ay: "Cumhur İttifakı Adana'da güçlenerek devam edecek" - Son Dakika Haber
14:01 Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 tutuklama - Son Dakika Haber
14:00 Kuyumcular arasında fiyat gerginliği - Son Dakika Haber
13:59 İran'dan, 'Protestocuları öldürmeyin' diyen Trump'a yanıt: İranlılar Süleymani'yi öldürdüğünüzü unutmayacak - Son Dakika Haber
13:56 "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki fark 11 puan - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 14:15:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ay: "Cumhur İttifakı Adana'da güçlenerek devam edecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]