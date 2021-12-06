Ay'da "Gizemli Ev!" Çinliler Keşfetti - Son Dakika

Garip... Hem de çok garip... Çin'in Yutu-2 isimli uzay aracı, Ay'ın uzak bir bölümünde 'gizemli bir ev' olarak adlandırılan bir nesne görüntüledi.

Küp şeklindeki dairenin içinde ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

"Gizemli ev" diye adlandırılan şey, Ay'daki Von Kármán Krateri'nde olan Yutu-2'ya tam 80 metre uzaklıkta.

Yetkililer Yutu-2'nin "gizemli ev"e doğru harekete geçtiğini, ona yaklaşmasının 2-3 Ay Günü alacağını açıkladı.

YANINA GİTMESİ 2-3 AY ALACAK

Hemen belirtelim: 1 Ay Günü, Dünya'da 29 gün, 12 saat ve 44 dakikaya tekabül ediyor.

Yani insanoğlunun Şubat'tan önce "ev"in gizemini çözmesi beklenmiyor.

Çin uzay programını yakından takip eden ABD'li gazeteci Andrew Jones, Twitter'da şöyle yazdı:

"Bu bir dikilitaş ya da uzaylıların işareti değil, tabi. Ama yine de kontrol edilmesi gereken bir şey. Yutu-2'nin çektiği görüntüden ne olduğu anlaşılmıyor. Bu büyük bir kaya topluluğu da olabilir."

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