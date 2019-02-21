Son Dakika Haberleri: Ay'da su üretmenin formülünü bulundu

Ay'da su üretmenin formülünü bulundu

29 dakika önce

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uzmanları, Ay yüzeyinde kimyasal yollarla su bileşenleri üretmenin formülünü keşfetti.

Ay'da su üretmenin formülünü bulundu, System.String[]
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uzmanları, Ay yüzeyinde kimyasal yollarla su bileşenleri üretmenin formülünü keşfetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:55 

Ekonomi
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