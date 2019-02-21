Ay'da su üretmenin formülünü bulundu
29 dakika önce
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uzmanları, Ay yüzeyinde kimyasal yollarla su bileşenleri üretmenin formülünü keşfetti.
ABD
Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA
) uzmanları, Ay yüzeyinde kimyasal yollarla su bileşenleri üretmenin formülünü keşfetti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:55
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