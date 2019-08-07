Son Dakika Haberleri: Ay'da yaşam olabilir: İsrail'in Ay'a çakılan aracındaki su ayıları
BBC
Son Dakika Teknoloji Haber

Ay'da yaşam olabilir: İsrail'in Ay'a çakılan aracındaki su ayıları

1 saat önce

İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesinin bilim editörü Ian Sample, İsrail'in Ay'a çakılan uzay aracı Beresheet'te binlerce su ayısı olduğunu yazdı.

Ay'da yaşam olabilir: İsrail'in Ay'a çakılan aracındaki su ayıları, System.String[]

İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesinin bilim editörü Ian Sample, İsrail'in Ay'a çakılan uzay aracı Beresheet'te binlerce su ayısı olduğunu yazdı.

Dünyanın en dayanıklı canlısı olarak görülen su ayıları uzay koşullarında bile hayatta kalabiliyor.

Sample bu haberi "Ay'da yaşam bulma ihtimali arttı. Fakat bu canlılar uzaylı değil, uzay aracı Aya'a çarptığında ortaya saçılan canlılar" ifadeleriyle duyurdu.

Su ayılarını Beresheet'e yükleyen, ABD merkezli Arch Mission Foundation'dı. Örgütün amacı, dünyanın gelecekte yaşanamaz hale gelmesi durumunda yaşanabilecek bir başka gezegen yaratmak.

Örgütün kurucusu Nova Spivack "Bizim kargomuz o görevden sağ çıkan tek şey olabilir" dedi.

Tardigrad ya da daha yaygın olan ismiyle su ayısının yaklaşık 520 milyon ila 100 milyon yıldır yaşadığı düşünülüyor. 150 derece sıcaklığa ve -272 derece soğuğa dayanabilen su ayıları dinazorların ortaya çıktığı ve yok olduğu dönemlerde de yeryüzündeydi.

Gelişmeyi birinci sayfasından duyuran The Guardian'a konuşan Edinburgh Üniversitesi'nden astrobiyolojist doktora öğrencisi Philippe Reekie, su ayılarının Ay'da hayatta kalmaması için hiçbir neden olmadığını söyledi.





Reekie, "Ay'da yaşamın önündeki ana engeller atmosfersizlik ve yüksek radyasyon ama su ayıları bu iki koşulda da hayatta kalabiliyor" dedi.

Öte yandan su ayılarının ayda yayılması ve çoğalması pek de mümkün değil.

Poznan Üniversitesi'nden astrobiyolojist ve su ayısı uzmanı Lukasz Kaczmarek, su ayılarının hayatta kalmayı zorlaştırıcı bu tür koşullarda vücutlarını koruma altına almak için hareketsizleştiğini, tekrardan hareket edebilmeleri için suya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

The Guardian, İngiltere, İsrail, Teknoloji

BBC
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da su tankeriyle tramvay çarpıştı, seferler durdu: Vatandaşlar yolculuğunu yürüyerek tamamladı
Piyanist Fazıl Say, Kaz Dağları'ndaki altın madenine tepki göstermek için konser verecek Tunuslu boksör İsrailli rakibiyle dövüşmeyi reddetti Fenerbahçe'nin gündemindeki Koscielny, Bordeaux'a transfer oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 06:16:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ay'da yaşam olabilir: İsrail'in Ay'a çakılan aracındaki su ayıları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]