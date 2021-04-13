Ay'dan Başka Uydumuz Var Mı? - Son Dakika

Güneş Sistemimi'zde bilinen 200'den fazla uydu vardır. Mars'ın iki küçük uydusu, Jüpiter'in 79 uydusu, Satürn'ün 82 uydusu, Uranüs'ün 27 uydusu, Neptün'ün 14 uydusu varken, Merkür ve Venüs'ün bilinen bir uydusu yoktur.

Dünya'nın ise 1 uydusu vardır. Ama Ay acaba tek uydumuz mu?

Uydu, bir gezegenin ya da başka bir uydunun etrafında belirli bir yörüngede dönen gök cismi demektedir.

Dünya'mızın yörüngesine bazen küçük cisimler girmektedir. Ama bunlar çok kısa sürede yörüngeden çıktığı için Ay gibi doğal uydu sıfatını almamaktadır.

2006 yılında 2006 RH120 adı verilen asteroit Dünya'nın çekim alanına girmiştir. Bu çekim alanında yaklaşık olarak 18 ay boyunca kalmıştır.

2016 yılında ise tam olarak uydu sayılmasa da yan uydu sayılacak bir asteroit keşfedilmiştir.

2016 HO3 Dünyamızın yörüngesinde dönmektedir. Ama çok uzakta olduğu için bir uydu olarak sayılmamaktadır.

MİNİ AY!

Geçtiğimiz 2020 senesinde NASA'nın fonladığı Catalina Sky Survey projesi kapsamında 2 astronom Dünya yörüngesine oturmuş bir asteroit keşfettikleri duyurdu. '2020 CD3' adlı verilen asteroit Dünya'nın çevresini 47 günde turlamaktadır.

Projede çalışan gökbilimci Kacper Wierzchos, asteroidi mini ay olarak yorumlamıştır.

Şu an yörüngemizde 2020 Ekim Aydında giren ve bu yılın Mayıs ayında çıkacak olan 2020 So adlı bir asteroit bulunmakta olduğu söylenmektedir. Ama bunun 1966 yılında fırlatılan Surveyor 2 roketi olduğu düşüncesi yaygındır.

Dünya'mızın yörüngesinde teorilere, efsanelere konu olmuş bir uydu daha var. Yaklaşık 13 bin yıllık olduğu söylenen Kara Şövalye uydusu. 1899 yılında Nikola Tesla tarafından uydunun sinyallini almıştır.

Uyduda garip olsa belirli bir hizada karışıklık olarak dönmektedir. ABD Hava Kuvvetleri'nden pek çok pilot bu uyduyu gördüğünü iddia etmiştir.

NASA'ya göre ise uzay çöpünden başka bir şey değildir. Ne olursa olsun Kara Şövalye uydusu hala gizemi çözülmemiş bir bilmecedir.